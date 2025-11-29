中国の習近平国家主席（新華社＝共同）【北京共同】中国共産党の習近平総書記（国家主席）は28日に開いた党政治局の集団学習会で「各部門はインターネットを管理する政治責任を強化しなければならない」と訴え、交流サイト（SNS）などを通じた世論の誘導を徹底するよう指示した。29日の新華社電が伝えた。習指導部はネット上の党・政府批判に神経をとがらせている。習氏はネットの管理が「国家統治の重要な位置を占める」と強