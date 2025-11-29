■全国の30日（日）の天気西日本や東日本は、高気圧に覆われるでしょう。11月最後の日曜日は、広い範囲で晴れて、お出かけ日和になりそうです。北海道は、低気圧や前線の影響で、午前を中心に雪や雨が降りそうです。風も強まるでしょう。また、大気の状態が不安定になるため、落雷や激しい突風にも注意が必要です。東北北部も雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。朝の気温は東日本や北日本で29日より低く、北日本は氷が張る冷え込