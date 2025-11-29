昨年８月にフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが２９日、来年の春夏コレクションの新作を着用したモデルポーズを披露した。「＠ｅａｐｈｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ展示会へ」とÈａｐｈｉの展示会に行ったと報告し、「オーバーめな白ジャケットに、ウェーブなデザインが素敵なトップス。ドレープが綺麗なゆったりシルエットのパンツ。どれも素敵で、春が楽しみになりました」とポージングした写真を公開した。ブランド名