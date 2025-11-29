現在公開中の話題の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で主演を務める俳優松谷鷹也（31）が、橋本マナミ（41）奈緒（30）らが所属する芸能事務所「アービング」に所属することが29日、分かった。同作で映画初主演をつかんだ松谷。12年間の野球経験を生かし、元阪神タイガース横田慎太郎さんの生涯を演じている。◆松谷鷹也のコメントこのたび、ご縁を頂きアービングに所属させていただくことになりました松谷鷹也です。これ