◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）シンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は１５時４２分に東京競馬場に無事に到着した。吉田一成助手は「特に問題はありませんでしたし、（海外と）比べたら近いもんですよ」と、今年はサウジアラビア、ドバイ、愛国で戦ってきただけに国内移動は苦にならなかったようだ。事前発表は５１０キロ。馬体重の計測は昨年のジャパンＣ