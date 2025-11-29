◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２９日、東京競馬場展開のカギを握る存在になりそうなサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は、１５時５１分に東京競馬場の馬房に入った。渡辺厩務員は「輸送は何回もやって慣れてきました。皐月賞、ダービーの頃より大人になってきて、それが安定した成績の要因になっています。内枠はうれしいですね。先週、池