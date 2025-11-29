11月1日イイノホールにてTVアニメ『薫る花は凛と咲く』のスペシャルイベントが行われた。3連休初日のイベント会場は昼夜満席でこのアニメが愛されていたのがよくわかる。各キャラクターの衣装のどこかに花をあしらった本イベントの描き下ろしイラストがステージに映る中、続々とお客様が集まっていく。そうして定刻になり、暗転した舞台袖からキャストの声優たちが次々と入場していくと、お客様の期待が高まるのを空気感で感じた。