◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２９日、東京競馬場ドバイ・シーマクラシックの勝ち馬ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、昨年Ｖの日本ダービー以来となる東京競馬場に１５時４６分に到着した。原口厩務員は「スムーズに無事に行ってくれた。（海外を経験して）そんなに変わったわけではなく、相変わらずワンパクなところはあるが、