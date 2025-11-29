◇高円宮杯JFAU―18サッカープリンスリーグ2025関西1部第18節阪南大高2―1東山（2025年11月29日Jグリーン堺）前節を終えて1位の東山と2位の阪南大高の勝ち点差は「2」、勝利したチームが自力で優勝を決める事ができる最高の舞台。晴天のJグリーン堺で赤と青のユニホームが激突した。序盤から主導権を奪い合う試合は8分、伊藤成康（3年）のゴールで阪南大高が先制、東山もアウトサイドからのドリブル突破などで揺さぶ