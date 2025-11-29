深刻な担い手不足が浮き彫りとなる農業。こうした中、駅員が農業を“副業”にしているんです。ナゼなのでしょうか？◇農作業に集中するある男性。西坂正則さん「ひたすら、りんごに向き合って」いまが旬のりんごの収穫。しかし――西坂正則さん「さっきも農園の方にこの枝がこっちに向いているからこうですねとか言われたんですけど、よくわかっていない」高い場所にのぼったり、斜面から滑り落ちそうになったり。悪