■男子ゴルフカシオワールドオープン3日目（29日、Kochi黒潮カントリークラブ・7375ヤード、パー72）ゴルフの国内男子ツアー、カシオワールドオープン3日目。14アンダーの首位でスタートした鈴木晃祐（25、ロピア）が、4バーディ、2ボギーのゴルフでスコアを2つ上げ、16アンダーで単独トップを守った。ツアー初優勝を目指して明日の最終日に臨む。首位と1打差の2位には砂川公佑（27、オークラ輸送機）がつけた。4バーディ、1ボギ