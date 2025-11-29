30日は、オホーツク海へと進む低気圧からのびる前線が、北日本付近を通過する見通しです。そのため、北海道や東北北部では日本海側を中心に雲が広がり、雪や雨の降る所があるでしょう。雷を伴った雪や雨の降る所もありそうです。湿った空気が流れ込む先島諸島は、くもりや雨となる見込みです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年より高い予想です。東日本の内陸を中心に、晴れる地域では空気が乾燥しやすい