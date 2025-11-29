火災の発生から4日が経ちました。現場のマンションの前にいます。いまも現場の付近には警察車両や消防車などがとまっているような状況です。きょう、マンションのなかに警察の特別調査チームおよそ600人が入り遺体の捜索などが行われました。マンションにはきのうの時点でまだ16人の遺体が残されているということで、いまも捜索や身元の確認が進められています。この火災ではこれまで128人の死亡が確認され、79人が負傷、そのうち1