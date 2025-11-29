指原莉乃（33）がプロデュースする12人組アイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）が29日、東京・有明アリーナで「≠ME特別公演2025」を開催した。毎年恒例となっている特別公演で、この日は1万人を動員した。今夏のツアータイトルは航海がテーマの「We want to find“カフェ樂園”」だったが、今公演はカフェ樂園の先で見つけたジャングルがコンセプト。冨田菜々風（25）が「ここの動物たちは楽器が演奏できちゃうんです