弁護士の八代英輝氏が２９日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。元ＴＯＫＩＯの国分太一が記者会見を行ったニュースにコメントした。国分は６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。その過程をめぐり、日弁連に人権救済を申し立てている。しかし、国分側の思いはかなわず、２６日に会見を開き、何がコンプライアンス違反に該当するのか分からない、とし「答え合わせをしたい」と