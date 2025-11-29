タレントの勝俣州和が２９日までに更新された瓜田純士のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、芸能人喧嘩最強伝説を語った。勝俣は以前に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで喧嘩ベスト３を発表。３位ＧＡＣＫＴ、２位哀川翔、１位渡瀬恒彦だった。番外編として中野英雄の名前を挙げた。勝俣は「本気でやったら中野英雄さんが１番強いと思っている。ただ、あの人は優しさがある。自分の兄貴分の人たちには牙をむかない。最後のト