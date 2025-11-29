塩田署長（左）から表彰状を受け取った「ニケ号」と関根巡査長（中央）、奥木常允巡査部長＝１９日、栄署横浜市栄区で起きた強盗致傷事件の解決に貢献したとして、神奈川県警栄署は県警の警察犬でジャーマンシェパードの「ニケ号」（雌、８歳）に表彰状を贈った。ペアを組んで８カ月となる県警鑑識課の関根真由子巡査長（３１）は県警音楽隊出身という経歴の持ち主で、相棒の「お手柄」をともに喜んだ。署によると、１０月２１