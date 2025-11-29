11月29日、京都競馬場で行われた10R・東山ステークス（3歳上3勝クラス・ハンデ・芝1400m）は、武豊騎乗の2番人気、ヤブサメ（牡4・栗東・石橋守）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のモンテシート（牡3・栗東・牧田和弥）、3着にシュヴェルトライテ（牝6・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:22.3（良）。【新馬/京都6R】エンブロイダリー半弟 バートラガッツが断然の支持に応えるファインニードル産駒武豊騎手騎乗の