11月29日、京都競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、バートラガッツ（牡2・栗東・池添学）が快勝した。4馬身差の2着にソルチェリア（牡2・栗東・大根田裕之）、3着にセルジュバローズ（牡2・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:53.8（良）。2番人気で松山弘平騎乗、マテンロウアワー（牡2・栗東・福永祐一）は、5着敗退。【新馬/京都5R】プーシャン騎乗 レッドリガーレがハナ差凌ぐC.