関東地方はこの先、黄砂と激しい寒暖差に注意が必要です。12月1日(月)は気温が20℃を超える所が多く、季節外れの暖かさに。12月としては記録的な高温となることも考えられます。2日(火)には黄砂が飛来する可能性がありますので、洗濯物や車の汚れにご注意ください。3日(水)から4日(木)は今季これまでで一番強い寒気が流れ込む予想で、急に寒さが厳しくなるでしょう。来週は寒暖差の激しい一週間となりそうです。1日は季節外れの暖