阪神・梅野隆太郎捕手（34）が29日、大阪府藤井寺市のベースボールプロショップ「フジスポ」で今オフ初のトークショーを行った。100人の虎党を前に、質問コーナーやじゃんけん大会も実施。物販では自ら売り場にも立ち、イベントを盛り上げた。じゃんけん大会ではサイン入りボールやサイン入りバット、実使用スパイクなどを提供した。老若男女が全力でじゃんけんに挑み、あちこちで歓声が上がる盛況ぶりだった。25年シーズン