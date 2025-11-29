女優・黒川智花(36)が29日、自身のインスタグラムを更新。2023年10月から米ニューヨークに移住し、日本の二拠点生活を送っていたが、このほど帰国することを報告した。黒川は「約2年間、日本と行き来しながら過ごしたニューヨーク…ついに離れて日本へ帰ります」と書き出し「人種も文化も価値観も違う、多くの人たちと触れ合い、その一人ひとりとの関わりが私の世界を大きく広げてくれましたそんな彼らと仲を深められた経験