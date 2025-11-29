俳優のかとうかず子（67）が29日、自身のブログを更新。庭に実った“大量”の柿を披露した。【写真】「息子娘が参加して作業」かとうかず子の庭に実った“大量の柿”かとうは「柿 売るほどあります 笑笑」と、収穫した柿の写真をアップ。段ボールや竹かごいっぱいに入った、大きく育った柿を披露した。「今日は息子娘が参加して作業してくれました」と家族で収穫したことを明かし、「子供食堂に使ってもらえないかなぁ？と検