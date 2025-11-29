日米韓、中国を巡る構図（写真はゲッティ、新華社など）【北京、ソウル共同】台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に反発する中国が、歴史認識や領土問題で日本と対立する韓国に秋波を送っている。中国との関係改善を図る李在明政権を取り込んで日米韓の連携にくさびを打ち、日本を孤立させる狙い。一方、米韓同盟と日米韓協力を外交の基軸とする李政権は「中韓共闘」には慎重だ。「日本の悪質な言動が周辺国の警戒と抗議を招