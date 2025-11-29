サッカーＪ２で２位の水戸ホーリーホックは２９日、水戸市のケーズデンキスタジアム水戸で大分トリニータを２―０で破り、悲願だった初のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。今季の最終成績は２０勝１０分け８敗で勝ち点７０。この日、首位のＶ・ファーレン長崎が引き分けたため、逆転優勝となった。水戸は後半に入り、ＦＷ多田圭佑選手が頭で押し込んで先制。その後、ＭＦ山本隼大選手がペナルティーエリア手前からシュートをたたき