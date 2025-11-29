ルイ·ヴィトンから新作のウォレットとレザーグッズが登場！今シーズンは鮮やかなフローズンオーキッドカラーでアップデートされ、シグネチャーのモノグラム·アンプラントレザーやモノグラム·キャンバスに新しい魅力をプラス。特に、コンパクトで使いやすい「ポルトフォイユ·リサ」や「カードケース ポルト カルト·ロミー」などがライ