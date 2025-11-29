サッカーJ2カターレ富山がきょう、ホームで行われた試合に4対1で勝利し、他チームの結果と合わせてJ2残留を決めました。J3降格圏・18位のカターレは、ホームの県総合運動公園陸上競技場で行われた秋田との試合に臨みました。J2残留か、J3降格が決まるシーズン最終戦に9191人が訪れました。前半を0対0で終えた後半8分、PKで先制。さらに後半15分に2点目を入れますが、秋田が1点を返しま