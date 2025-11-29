俳優板垣李光人（23）が、28日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。笑福亭鶴瓶（73）から、母親が作る料理に対してツッコミを入れられた。鶴瓶は板垣の両親を取材し、「バルサミコ酢で作る酢豚ってなんやねん」とイジった。板垣は「バルサミコ酢の…酢豚…」と笑いが止まらなかった。鶴瓶は「食ったことないわ。酢豚でええやんけ。どこで覚えたんや。バルサミコ酢の酢豚て、その年でそんなん知らんわ」と“バ”を巻