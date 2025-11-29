サンドウィッチマン伊達みきお（51）が29日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。米大リーグでプレーし、楽天への加入が決まった前田健太投手と電話で会話したことを明かした。伊達が「我が楽天イーグルスがですね、日米通算165勝の右腕前田健太投手の獲得を発表しました。11年ぶりの日本球界復帰ということでね」と伝えた上で「実は公に発表になる前にマエケンさんからね、電話