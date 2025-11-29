朱鷺メッセで開かれた「新潟ミライを創るシゴト展」。地元企業の魅力を体験を通して知ってもらおうと、県内の中小企業が参加する同友会が企画しました。イベントには22の企業が出展し、電線の設備工事を行う会社では工具を使って電線を切る体験が行われました。＜参加した学生＞「こんな仕事があるんだなって自分が知らなかった仕事を見つけたりするのが面白いなと思いました」参加者は実際の仕事に触れることで地元企業への理解を