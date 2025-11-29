Mrs. GREEN APPLEが29日、都内でスペシャルイベントを行い、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架がトークを行った。10周年ライブを収めたライブフィルム「MGA MAGICAL 10YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜」と、ドキュメンタリー「〜THE ORIGIN〜」の2作連続上映にともなう舞台あいさつ。ライブフィルムについて大森は「ミセスが目の前にいるという感じ」と臨場感を語り「楽曲などいろんな形でわれわれを知っていただく機会も増えたが、奥