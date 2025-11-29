カンテレの谷元星奈アナウンサー（30）が、29日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。改めて結婚を報告した。谷元アナは11月22日、自身のインスタグラムで結婚を報告。自筆で「私事で大変恐縮ですがこの度結婚することになりました。これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなくより一層目の前の仕事に真摯に向き合い邁進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致しま