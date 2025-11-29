株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、「ハグする」など、夫婦の営み以外の”日常的なスキンシップ”が夫婦関係を支えていることがわかりました。【グラフ】夫婦の営み以外で「日常的に取っているスキンシップ」を見る調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳のユーザーのうち、夫婦の営みに「とても満足／まあまあ満足