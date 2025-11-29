ガラスが割られ、大きく穴が開いた写真店。29日午前10時前、新潟市江南区の写真店でイノシシによって窓ガラスが割られる被害がありました。＜写真店の店主＞「音がする方に行ったら足元、目の前にイノシシがバーッて走って、また突き破ったところから逃げて」警察によりますと、イノシシが車に衝突したという通報も相次いでいて、これまでに7台の車が被害にあっています。さらに、秋葉区にも出没したイノシシ。自転車に乗っ