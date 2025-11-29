中国で開催中の第23回広州国際汽車展覧会（広州モーターショー）では、一部の自動車メーカーは有力な新車だけでなく、人型ロボット事業の新たな成果を展示している。証券日報が伝えた。長安汽車は自社のロボット製品「小安」を発表した。身長169センチ、体重69キロで、全身は40の自由度を備えている。航続時間は2時間以上。長安汽車の責任者は、「この人型ロボットは人との交流、武術パフォーマンス、人の作業のサポートを行う機能