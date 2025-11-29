県内は29日、冷え込みが強まり、ほとんどの地点で今シーズン最も低い気温を観測しました。29日朝の伊佐市です。街全体が霧に包まれ、幻想的な光景が見られました。29日朝の県内は、放射冷却の影響で冷え込み、伊佐市大口で氷点下0.9度、さつま町柏原で氷点下0.6度と0度を下回りました。鹿児島市も7.1度を観測するなど、県内のほとんどの観測地点で、今シーズン最も低い気温を観測しました。一方で、日中は晴れて日