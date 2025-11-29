釧路のメガソーラー建設問題で道が現状や考えについてまとめた動画を制作しＳＮＳで発信しました。道がきのう(2025年11月28日)ＳＮＳに投稿した動画です。釧路市北斗地区のメガソーラー建設問題で明らかとなった法令違反や違反に対する指導の経緯のほか道としての考えがまとめられています。背景にあるのは、ＳＮＳ上の事実に基づかない情報の拡散です。動画を制作した道・広報広聴課は「この動画で道の考