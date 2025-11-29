かごしま茶の魅力を多くの人に知ってもらおうと鹿児島市でイベントが開かれました。鹿児島市のアミュ広場で開かれた「かごしまお茶マルシェ」。荒茶の生産量日本一の「かごしま茶」の魅力を多くの人に知ってもらおうと開かれていて2025年で7回目です。会場には県内各地から生産農家やお茶の商品を扱う店など25店舗が並び、訪れた人たちはお茶の試飲をしながら楽しんでいました。また、志學館大学の学生たちが約3カ月かけ開