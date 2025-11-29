◆明治安田生命J3最終節松本2―1北九州（29日、東京・味の素フィールド西が丘）最終節を7位で迎えたギラヴァンツ北九州が、アウェーで同15位の松本と対戦して痛恨の逆転負けを喫した。勝ち点56の8位でシーズンを終え、2021年以来のJ2昇格に向けて、可能性の残っていた3位から6位の4チームが参加する昇格プレーオフ（PO）への進出はならなかった。北九州は前半5分に左サイドから展開して、エリア内で受けた永井龍が中央に折