かほく市を拠点とするバレーボール女子PFUブルーキャッツ石川かほくがことしも高松ぶどうを活用したオリジナルワインづくりに挑戦しきょう完成品がお披露目されました。スパークリングワイン「KAHOKUBLUE2025」。これまで間引きで廃棄されていた「高松ぶどう」を活用し、新たな商品に生まれ変わらせる「アップサイクル」をコンセプトとしていてきょうから1100本限定で販売がスタートしました。■PFU