様々な業種のブースが並ぶ「異業種マーケット」が鹿児島市で開かれました。2025年で5周年を迎えた買取専門店「金のクマ」谷山店が企画した「異業種マーケット」。会場には18のブースが並びました。地元谷山で店を構える惣菜店がイベント限定で豚汁を販売しました。(訪れた人)「美味しい。温まる」食べ物の他にも椅子作りなどの子どもから大人まで楽しめる体験コーナーもあり、親子連