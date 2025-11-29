少年野球チームの県〓1チームを決める大会が、きょう(29日)から周南市で始まりました。周南市で始まったのは、Felix88杯争奪少年野球徳山大会です。（中野快大選手）「宣誓、僕たち選手一同は野球を教えてくれた監督やコーチ、応援してくれる家族への感謝を胸に仲間を信じ、仲間の力を背負って最後まで全力でプレーすることを誓います。」大会には県内32の少年野球チームが出場、6年生にとっては、