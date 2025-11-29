パラスノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は２８日、オランダ・ランドグラーフでバンクドスラローム第２戦が行われ、男子下肢障害ＬＬ１で小須田潤太（オープンハウス）が３位に入った。前日の第１戦の２位に続き、２日連続の表彰台となった。小須田は日本障害者スキー連盟を通じ、「昨日から大胆にセッティングを変えて挑んだが、最後まで全くはまらず、タイムを大幅に落としてしまった。まだまだ優勝するには全く足りていな