【築100年以上！】大実業家自らが設計・監修を手がけた理想の住宅豊臣秀吉と明智光秀が天下を争った天王山。豊かな自然に包まれた空間に本館「大山崎山荘」が立つ（登録有形文化財）大正元年（1912）、天王山の中腹で本格的な山荘の建築が始まりました。設計を監修したのは、関西でも指折りの資産家・加賀正太郎氏。証券会社などのほか、大日本果汁（後のニッカウヰスキー）の創設にも参画した大実業家でした。加賀氏は若い頃、欧