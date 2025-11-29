子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。骨を丈夫にし、免疫機能を高めるビタミンDふだんなかなか意識することはないかもしれませんが、「ビタミンD」は、体に摂取したカルシウムの吸収を助けて、骨を丈夫にするために欠かせない脂溶性ビタミンです。そして、ビタミンDのパワーはそれだけではありません。子どもの成長をサポートする、重要な役割を担っ