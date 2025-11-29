サッカーＪ２は２９日、最終節の１０試合が行われ、クライマックスを迎えた。最終節で水戸、長崎が昇格を決める結果となった白熱の昇格争いと同様に、残留争いもしれつな争いとなった。試合前の時点で順位は以下の通り。１７位熊本（勝ち点３６マイナス１６）１８位富山（同３４、マイナス１８）１９位山口（同３３、マイナス１２）熊本はホームで甲府と０―０で引き分けに終わった一方、１８位富山が秋田を相手に