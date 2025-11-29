クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は１１月２９日、サトノパトリオット（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父レイデオロ）に騎乗した東京７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル、１６頭立て）を勝ち、ＪＲＡ通算２１００勝を達成した。史上９人目、現役５人目で、通算９４２６戦目での到達。ＪＲＡ重賞はＧ１・５７勝を含む１７０勝。ルメール騎手「２１００勝を達成できてうれしく思います。日本に来たときはこれだ