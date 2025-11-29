◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２９日、東京競馬場今年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は１５時４０分、３歳の頂点に立った６月以来に東京の地を踏んだ。「輸送はいつも通りにおとなしく、５時間半で到着も早かった。輸送減りする馬ではないので、５１０キロは超えると思うけど太い感じはない。海外の環境を経て、精神