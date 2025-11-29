鉄道の魅力について知ってもらおうとJR西日本はきょうさまざまな催しを体験できる「金沢駅鉄道フェア」を開催しました。29日金沢駅で行われたこのイベントは鉄道の面白さについて知ってもらおうとJR西日本が開いたものです。会場には北陸新幹線のシュミレーター体験や撮影スポットなどのブースが設けられ子どもたちは運転士になりきり鉄道の魅力を感じ取っていました。■参加者「実際の運転席はこんなんなんだと