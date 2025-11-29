１１月２９日の東京１１Ｒ・キャピタルＳ（３歳上オープン・リステッド、芝１６００メートル＝１８頭立て）は、ダミアン・レーン騎手が騎乗した３番人気のミッキーゴージャス（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ミッキーロケット）が勝利。１５年にオークス、秋華賞を制したミッキークイーンの子が２４年の愛知杯以来となる勝利を決めた。勝ちタイムは１分３１秒９（良）。スタートはやや遅れたがリズム良く中団馬群の中を追走。